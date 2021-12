[아시아경제 이광호 기자]KB저축은행 직원이 수십억원대 은행 자금을 횡령한 사실이 자체 감사를 통해 드러났다.

KB저축은행은 29일 지난 22일 내수 수시감사에서 기업여신팀장 A씨가 수십억원을 횡령한 사실을 확인하고 경찰에 고소했다고 밝혔다.

횡령 금액은 80여억원에 달하는 것으로 전해지고 있다. 경찰은 특정 경제범죄 가중 처벌에 관한 법률 위반과 업무상 횡령 등의 혐의로 수사하고 있다.

KB저축은행 관계자는 "이달 말 감사에서 횡령사실을 확인하고, 바로 경찰에 고소하고 A씨를 대기발령 냈다"며 "금융기관 종합보험에 가입돼 있어 자기부담금 등을 고려하면 예상 손실액은 30억원 가량이 되지 않을까 생각한다"고 말했다.

그는 이어 "예금 인출이 아닌 대출 관련 사고로 고객에 대한 피해는 없을 것"이라며 "향후 재발방지 대책을 마련하겠다"고 덧붙였다.

