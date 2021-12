[아시아경제 김유리 기자] 현대백화점면세점은 코로나19 감염 확진자 및 자가격리자 지원을 위해 대한적십자사에 지원금 3000만원을 전달했다고 29일 밝혔다.

이번에 전달된 지원금은 코로나19 감염 확진자 및 자가 격리자 중 긴급 지원이 필요한 소외계층을 위한 '코로나 대응 키트' 제작에 사용된다. 코로나 대응 키트는 즉석밥, 라면 등 2주 분량의 비상 식량품과 KF94 마스크(30장), 손소독제 등으로 구성된다.

코로나 대응 키트는 서울시 강남구청 및 중구청, 인천시 중구청에 거주하는 소외계층 300명에게 전달될 예정이다.

