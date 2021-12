순천시, 연말연시를 맞아 나눔의 기부 봇물

순천시, 복지분야 기관포상금 500만원 나눔캠페인에 기부

산들담은, 순천시 해룡면에 후원금 3000만원 기탁

순천원예농협, 독거어르신 세대에 260만원 상당의 식료품 등 기부

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 연말연시를 맞아 기부를 통한 나눔문화가 확산되고 있다.

순천시는 29일 복지분야 사업성과로 받은 기관포상금 500만원을 전남사회복지공동모금회에 기부했다고 밝혔다.

시는 보건복지부 지역복지사업 평가 ‘지역사회 통합돌봄서비스 제공’ 분야에서 위드코로나를 대비한 돌봄서비스 개발과 주민참여형 돌봄영역 확대 등을 통한 성과를 인정받아 우수기관에 선정됐다.

또한, 전남도 대표 시책인 ‘우리동네 복지기동대’ 운영을 통해 수요자가 원하는 생활밀착형 복지서비스를 원스톱으로 제공해 복지사각지대발굴과 취약계층의 생활문제 해소를 위한 다양한 노력의 성과를 인정받아 장려상을 받았다.

복지분야 업무평가 2관왕을 달성하며 받은 포상금 500만원을 어려운 이웃돕기에 동참하고자 하는 직원들의 뜻에 따라 전남사회복지공동모금회에 기부했다.

순천시 여성가족과 관계자는 “여성가족과가 나눔캠페인 전담 부서인 만큼 직원들이 솔선하여 선뜻 기부에 동의해줘 감사하다”며 “작은 기부가 모여 지역주민들에게 따뜻한 위로가 되었으면 한다”고 소감을 밝혔다.

순천시 해룡면에 위치한 산들담은(대표 정승재)은 어려운 이웃을 위해 써달라며 후원금 3000만원을 해룡면 행정복지센터에 기탁했다.

정승재 대표는 “어려움을 겪는 이웃들에게 작으나마 도움이 되기를 바란다”며 “코로나19 상황이 빨리 끝나 모두가 활짝 웃으며 보내는 시절이 얼른 왔으면 좋겠다”고 말했다.

이강복 해룡면장은 “요즘 코로나19로 자영업체 모두가 힘든 상황에서도 이웃을 위한 따뜻한 마음을 전달해주신 산들담은 정승재 대표께 감사드린다”며 “코로나19는 모두의 바람대로 곧 극복되리라 믿으며, 전달해주신 후원금은 취약계층에게 잘 전달하겠다”고 전했다.

순천원예농업협동조합(조합장 채규선)은 연말을 맞아 독거어르신들의 안부를 살피기 위해 남제동과 풍덕동 행정복지센터에 260만원 상당의 식료품 등을 기부했다.

기부물품은 쌀 20kg, 김치 10kg, 화장지 30롤로 구성됐으며 저소득 독거어르신 20세대에 전달됐다.

기부물품을 전달받은 한 어르신들은 “코로나19로 경로당도 가지 못하고 찾아오는 가족도 없어 외로운 연말을 보낼 줄 알았는데, 이런 따뜻한 선물을 받아서 매우 기쁘고 고맙다”고 전했다.

순천시 관계자는 “코로나19로 모두가 어려운 시기에도 잊지 않고 따뜻한 나눔을 베풀어 주셔서 감사하다”며 “기관·단체들의 참여가 따뜻한 복지도시 완성에 큰 힘이 된다”고 전했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr