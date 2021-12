LH 광주전남, 영암군에 임대주택 120호 공급 예정

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 한국토지주택공사 광주전남지역본부(본부장 이재로)는 영암군에 국민임대 90호, 영구임대 30호를 공급한다고 29일 밝혔다.

공급 대상은 영암읍 남풍리 2-3번지에 위치한 영암남풍 단지로, 국민임대(90호), 영구임대(30호), 행복주택(30호) 혼합단지이다.

행복주택 30호는 12월 초 청약접수를 완료했으며, 이번에는 29㎡·46㎡ 규모의 국민임대 90호와 24㎡ 규모의 영구임대 30호가 공급된다.

‘국민임대주택’은 소득, 자산요건 등을 충족하는 무주택세대구성원에게 공급되며, 시중 시세의 60~80% 수준인 저렴한 임대조건으로 최장 30년까지 거주할 수 있다.

‘영구임대주택’은 당해지역에 거주하고 무주택, 소득, 자산요건 등을 충족하는 국가유공자, 기초생활수급자 등에게 공급되며, 시중 시세의 30% 수준인 저렴한 임대조건으로 최장 50년까지 거주할 수 있다.

영암남풍 단지는 반경 1km 내에 영암군청, 영암읍사무소 등의 행정시설과 보건소, 체육센터와 같은 의료·복지시설 등이 위치하고 있어 생활 기반이 탄탄하다. 또한 반경 0.5km 내에 영암여객자동차터미널이 존재하여 인근 시·군으로 접근이 매우 용이하다.

국민임대의 경우 영암용앙2단지 공급 이후 약 10년만의 국민임대 공급이며, 영구임대는 영암군에 최초 공급으로, 군민들의 많은 관심이 예상된다.

청약접수 기간은 내년 1월 10~18일까지이다. 국민임대는 LH 청약센터 온라인접수 또는 지정된 장소에서 현장접수로 청약할 수 있다. 영구임대는 청약 기간 내에 영암군 내 행정복지센터에서 청약접수가 가능하다.

신청자격, 청약절차 등 자세한 사항은 오는 30 10시 이후 LH청약센터에 게시되는 입주자모집공고문을 참고하거나 LH 콜센터로 문의하면 된다.

