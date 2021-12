민주평통 광주서구협, 북한이탈 청소년에 ‘장학금’ 전달

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 민주평화통일자문회의 광주서구협의회(협의회장 임병식)는 지난 27일 서구청 3층의 민주평통 서구협의회 사무실에서 북한이탈청소년의 꿈과 희망을 응원하기 위한 장학금을 전달했다고 29일 밝혔다.

이날 전달식에는 민주평화통일자문회의 광주서구협의회장과 자문위원 등이 참석했다.

또 코로나19 확산방지를 위해 단계적 일상회복 방역지침을 준수한 가운데 진행됐다.

이번 장학금은 최근 민주평화통일자문회의 광주서구협의회가 주최한 북한이탈청소년 장학금 마련을 위한 ‘평화카페’행사에서 일일 음료 티켓을 발행해 마련한 것이다.

북한이탈청소년 4명에 각각 50만원씩 총 200만원을 전달했다.

임병식 민주평화통일자문회의 광주서구협의회장은 “북한이탈청소년들이 사회에 안착해 성취감을 느끼며 건강한 사회 구성원으로 자신의 꿈과 희망을 마음껏 펼쳐 나가길 응원한다”고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr