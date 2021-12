CU "GET커피, 100% 천연 펄프로 만든 종이 뚜껑 도입"

[아시아경제 김유리 기자] CU는 생활 속 플라스틱 사용량을 줄이기 위해 29일부터 즉석원두커피인 'GET커피'에 사용되던 폴리프로필렌 뚜껑을 종이 뚜껑으로 전면 교체한다고 밝혔다.

CU는 "고객의 친환경 소비 생활을 돕기 위해 2019년부터 GET커피에 열대우림동맹(Rain Forest Alliance) 인증 친환경 원두를 사용하고 있고, 종이 빨대와 무형광, 무방부, 무표백의 크라프트컵을 차례로 도입했다"며 "이번에 도입되는 종이 뚜껑은 무형광 100% 천연 펄프로 만들어졌다"고 말했다.

재질이 종이로 바뀌었지만 최고 120도까지 견딜 수 있을 정도로 내열성과 방수성이 우수하며 가열 시 수축, 팽창 현상이 일어날 수 있던 PP 소재 뚜껑과 달리 외형 변화가 없어 더욱 안정적인 사용이 가능하다는 설명이다.

패키지를 구성하는 모든 요소들이 친환경 소재로 바뀜에 따라 GET커피를 마신 후 남은 컵, 뚜껑 등은 종이로 분리배출이 가능하다.

CU는 GET커피가 한 해 동안 1억5000만잔 이상이 팔리는 대표적인 스테디셀러 상품인 만큼 이같은 변화를 통해 환경적 부담은 최소화 하고 고객의 만족도는 더욱 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다. CU는 이달 수도권에서부터 종이 뚜껑 운영을 시작해 내년까지 모든 점포에 도입을 완료할 계획이다. 모든 점포에 종이 뚜껑이 도입될 시 연간 100t 가량의 플라스틱 사용을 감축하는 효과를 기대할 수 있다.

이밖에도 CU는 GET커피를 내리고 난 뒤 남는 커피 찌꺼기를 업사이클링해 만든 커피박(粕) 데크를 업계 최초로 시범 도입하며 자원 선순환에 앞장서고 있다.

우리나라는 커피박을 별도로 분류하는 기준이 없어 생활 폐기물로 배출하는데, 커피박을 소각하면 t 당 338㎏의 이산화탄소가 배출된다. GET커피를 통해 생기는 커피 찌꺼기는 연간 약 1700t 규모로 점포에서 수거된 모든 커피 찌꺼기가 재활용 된다고 가정하면 574t의 이산화탄소를 절감하는 효과를 기대할 수 있다.

BGF리테일 관계자는 "이번 종이 뚜껑 도입으로 마지막으로 GET커피를 구성하는 모든 요소에 친환경 철학을 담았다"며 "앞으로도 CU는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 로드맵에 따라 고객들의 일상 속 가장 가까운 친환경 플랫폼으로 자리매김하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

한편 CU는 녹색 소비환경을 구축하기 위해 ▲무(無)라벨 생수 3종 전면 도입 ▲친환경 PLA(Poly Lactic Acid) 간편식 용기 적용 ▲PB 상품 재활용 등급 표기 ▲친환경 PB 스낵 패키지 개발 등 친환경 행보에 앞장서고 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr