세븐일레븐, 새해 첫 수제맥주 '뚱랑이 맥주' 출시

[아시아경제 김유리 기자] 세븐일레븐은 2022년 호랑이 해를 맞아 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 인기 브랜드 '무직타이거(MUZIKTIGER)'와 손잡고 호랑이 캐릭터 '뚱랑이'를 활용한 새해 첫 수제맥주 '뚱랑이 맥주'를 오는 31일 선보인다고 29일 밝혔다.

뚱랑이 맥주는 밀맥아와 천연 오렌지 추출물을 사용한 위트에일이다. 과일향과 깔끔하고 알싸한 뒷맛이 특징이다. 크리미한 거품이 풍성하게 올라오는 벨기에 밀맥주(Belgian White)와 강한 탄산감과 과일향으로 대표되는 세종(Saison)맥주의 장점을 담았다. 치킨, 해산물 요리, 치즈 등과 잘 어울린다.

패키지 디자인은 온앤오프(On&Off) 콘셉트로 뚱랑이 캐릭터를 익살스럽게 담았다. 고객의 온오프 모드에 따라 맥주의 느낌과 맛이 다를 수 있다는 점에 착안해 상품의 앞면은 바쁜 하루를 보내는 뚱랑이를 표현했고, 뒷면은 일과 후 맥주 한 잔의 힐링을 즐기는 뚱랑이를 그렸다. 알코올 도수는 5.3%다. 4캔 만원 골라 담기 행사를 통해서도 구매할 수 있다.

편의점 수제맥주 시장은 지속적으로 성장하고 있다. 올해 세븐일레븐 수제맥주 매출은 전년동기대비 220% 이상 성장했으며, 품목도 지난해보다 2배 가량 늘어나 20여종 이상 판매하고 있다. 지난 8월 세븐일레븐이 배달의민족과 협업해 선보인 수제맥주 '캬맥주'는 출시 보름 만에 초도 물량 25만개가 소진됐다. 이후 시리즈로 출시한 '굿맥주', '와맥주' 등도 좋은 반응을 얻었다.

남건우 세븐일레븐 음료주류팀 선임MD는 "올해 코로나19로 '혼술족'이 늘면서 편의점 맥주시장에서 수제맥주는 단연 돋보이는 인기상품으로 자리 잡았다"며 "앞으로도 다양한 상품을 선보일 것"이라고 말했다.

