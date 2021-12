고민정 "김건희, 아내 역할에만 충실? 영부인 선택영역 아니야"

"영부인은 의전상 예의 갖추게 돼있어…자리 없애겠다는 건 착각·자만"

[아시아경제 윤슬기 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보의 배우자 김건희씨가 "남편이 대통령이 돼도 아내 역할에만 충실하겠다"고 말한 것에 대해 고민정 더불어민주당 의원이 "굉장히 착각에 빠져 있는 발언"이라고 지적했다.

고 의원은 27일 TBS 시사프로그램 '더룸'에 출연해 "영부인의 역할은 본인이 하고 싶으면 하고 하기 싫으면 하지 않아도 되는 선택의 영역이 아니다"며 이같이 말했다.

이어 고 의원은 "(영부인) 국빈 방문은 의전상 격식을 갖추게 돼 있다"며 "본인이 국민 앞에 나서기 껄끄럽다는 이유만으로 대한민국 영부인의 자리를 없애겠다는 건 굉장히 자만이고 착각에 빠진 것"이라고 비판했다.

고 의원은 김씨의 사과 회견에 대해서 "김씨가 남편에게 보내는 영상 편지를 대국민 앞에서 한 것"이라고 혹평했다.

김씨의 허위이력 의혹에 대해서 고 의원은 "한 두건이었으면 실수나 과장이라고 해석할 수 있었을지 모르겠지만, 내가 파악한 것만 해도 스무 개가 넘는다"며 "너무 많아서 고의성을 간과할 수 없다"고 짚었다.

고 의원은 윤 후보가 '토론하면 싸움밖에 안 난다'며 토론 거절한 것을 두고 "(토론은) 본인이 선택하고 말고 할 문제가 아니다"며 "늘 누군가를 일방적으로 수사하던 버릇만 있던 분이다 보니 '일대일로 맞붙어서 상대방을 설득해 제압하기로 하고 때로는 지기도 하는 민주주의의 정수를 한 번도 맛보지 못하신 분이구나'라고 생각했다. 검사 하던 버릇이 대한민국으로 전이될까 두렵다"고 말했다.

그러면서 "(윤 후보가) 국민들을 대할 때도 마치 범죄자를 보는 듯하지 않을까"라며 "상대 후보를 대할 때도 계속 대장동 이야기만 하는 걸 보면 마치 범죄자를 대하는 것처럼 보인다"고 덧붙였다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr