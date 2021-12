SK지오센트릭, IPA 시장 진출…日 도쿠야마와 울산에 합작사 설립

고순도 IPA 수요 연평균 8% 성장 예상

약 1200억원 투자…합작사 지분율 50:50

[아시아경제 황윤주 기자] SK지오센트릭이 일본 도쿠야마사와 손 잡고 반도체용 고순도 아이소프로필알코올(IPA) 시장에 본격 진출한다. 반도체 제조에 사용되는 고순도 IPA 수요가 지속적으로 증가할 것이란 판단에서다.

SK지오센트릭은 29일 일본 화학전문기업 도쿠야마와 약 1200억원을 공동 투자해 연간 3만t 수준의 반도체용 고순도 IPA 합작사를 울산에 설립한다고 밝혔다. 지분율은 50:50이며, 2023년 완공 및 시험 가동을 시작해 2024년 상업 생산에 들어갈 예정이다.

이번 협력에 따라 도쿠야마는 관련 제조 기술과 SK지오센트릭은 원료 수급 및 공정 운영, 마케팅 등을 각각 제공하기로 했다. 양사는 이를 바탕으로 국내 고순도 IPA시장에서 큰 시너지를 낼 것으로 기대하고 있다.

고순도 IPA는 반도체 제조 공정에서 웨이퍼 세척 용도로 주로 사용되는 소재이며, LCD 제조용 세정제로도 쓰인다. 특히 고순도 IPA 시장은 5G, IoT, AI(인공지능), DX(디지털 트랜스포메이션)와 같은 최첨단 기술 발전과 함께 반도체 산업에서만 연평균 약 8% 수준의 꾸준한 성장이 예상된다.

국내 시장에서는 삼성전자 및 SK하이닉스 공장 증설과 함께 2025년부터 고순도 IPA 수요가 공급을 초과할 것으로 전망하고 있다. 현재 국내에서는 한 개 업체만 고순도 IPA를 생산하고 있으며, 아주 일부 물량에 한해 해외에서 수입하고 있는 실정이다.

도쿠야마는 일본, 대만 등지에서 독자적인 일관 정제 방식으로 고객들로부터 기술력을 인정받고 있는 글로벌 선도 업체다. 일관 정제 방식은 반응·정제·출하 등 전체 공정 프로세스가 한 공장에서 모두 이뤄지는 방식으로 품질관리가 용이한 것이 장점이다.

SK지오센트릭의 프로필렌 등 안정적 원료 공급과, 도쿠야마의 고순도 IPA 생산 일체화 설비 기술을 통해, 합작사는 품질 및 원가 경쟁력을 확보한 고순도 IPA를 생산하게 된다. 특히, 양사는 폐기물 및 유틸리티 저감 설비를 적용한 친환경 공정으로 고순도 IPA를 생산할 예정이다.

최안섭 SK지오센트릭 전략본부장은 "미래 성장 산업을 위한 고부가 제품을 지속 개발하고, 친환경 기술을 꾸준히 확보하여 고객이 필요로 하는 가치를 함께 높여 나가겠다"고 강조했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr