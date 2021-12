쏘내추럴, ‘쏘 비건 어성식초 진정 스틱’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 쏘내추럴은 제주 어성초와 발효식초가 만나 성난 피부에 간편 진정을 도와주는 ‘쏘 비건 어성식초 진정 스틱’을 출시했다고 29일 밝혔다.

프랑스 비건 인증기관에서 이브 비건(EVE VEGAN) 인증을 획득한 쏘 비건 어성식초 진정 스틱은 마스크나 극과 극의 온도차 등 외부 환경에 의해 민감해지거나 진정이 필요한 피부에 언제 어디서든 빠르게 케어가 가능한 수분 진정 스틱이다. 특히 수분 에센스가 80% 함유된 제형으로 바르는 즉시 시원함과 워터리한 수분감을 느낄 수 있다.

주요 성분인 제주 어성초 추출물은 문제성 피부 진정에 효과적이며, 피지 제거 효과가 있는 자두 추출물과 pH를 조절하는 식초배합은 스팟 진정 케어에 도움을 준다. 또한 다양한 크기의 11중 히알루론산 성분은 피부 층층이 수분을 쌓아주고 오랫동안 유지되도록 도움을 준다.

쏘내추럴 공식몰과 모바일 샵에서 만나볼 수 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr