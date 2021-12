다우 5일연속 상승‥S&P500, 연간 상승률 나스닥 추월

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시 주요지수가 혼조세를 보였다. 다우지수는 5일 연속 상승하는 강세를 이어갔다. S&P500 지수는 소폭 하락했지만, 연간기준 상승률에서 나스닥을 추월했다.

28일(현지시간) 다우존스30산업평균지수는 95.83포인트(0.26%) 오른 3만6398.21에, S&P500지수는 4.84포인트(0.10%) 하락한 4786.35에, 나스닥 지수는 89.54포인트(0.56%) 하락한 1만5781.72에 거래를 마쳤다.

S&P500지수는 전날까지 사상 최고 기록행진을 벌였지만, 이날은 차익매물이 출현하며 소폭 하락 마감했다. S&P500지수와 나스닥 지수는 5거래일 만에 하락했다.

CNBC방송에 따르면 S&P500은 전날까지 28% 상승해 23% 상승에 그친 나스닥을 제쳤다. S&P500이 나스닥 상승률을 넘어선 것은 2016년 이후 5년 만이다. CNBC방송은 올해 사흘의 매매가 남았지만, 나스닥이 S&P500 지수 상승률을 넘어서기는 불가능하다고 평했다.

사상 첫 시가총액 3조달러 돌파 여부가 주목됐던 애플은 0.58% 하락하며 기록 달성을 다음 기회로 미뤘다.

전날 4% 상승했던 엔비디아가 2% 하락했고 마벨 테크놀러지, 마이크론 테크놀러지 등 반도체 업종도 동반 약세를 보였다.

테슬라는 웨드부시 증권의 호평에도 불구하고 0.5% 하락 마감했다. 웨드부시는 테슬라가 올해 반도체 공급 부족 현상을 돌파해냈다면서 내년에도 큰 성과를 기록할 것이라고 평했다.

기술주 하락과 달리 항공편 연쇄 취소 여파로 하락했던 항공주는 일제히 반등했다. 보잉도 1.5% 상승했다.

비트코인 값이 다시 5만달러 이하로 내려오며 코인베이스, 라이엇 블록체인, 마라톤 디지털 등 가상화폐 관련주는 대부분 약세였다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr