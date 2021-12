또 다시 등장한 외계인…삼성전자 CES2022 티저 영상 관심

[아시아경제 정현진 기자] 영화 '티파니에서 아침을'을 연상하듯 올림머리에 드레스를 입은 한 여성이 삼성(SAMSUNG)이라 쓰인 쇼윈도를 바라본다. 갑자기 쇼윈도가 반투명 창으로 바뀌고 외계인 그림자가 나타난다.

삼성전자가 내년 1월 초 열리는 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2022'를 일주일 앞두고 28일 공개한 예고(티저) 영상 장면이다.

삼성전자 뉴스룸과 유튜브를 통해 공개된 30초 분량의 영상에서 외계인 그림자에 놀란 여성은 도망을 가고 파란 작업복을 입은 외계인들이 여럿 나타나 쇼윈도를 닦은 뒤 '미래를 위한 동행'이라는 주제의 삼성 CES2022 포스터를 창에 붙이고 사라진다.

삼성전자는 "함께 공존하는 미래를 위한 삼성전자의 최신 기술과 비전을 CES 2022에서 만나볼 수 있을 것"이라고 설명했다.

삼성전자는 올해 초 열린 CES2021 예고에서도 외계인을 '특별 연구원'으로 등장시킨 바 있다. 외계인 모티브를 통해 신기술·신제품, 미래 비전에 대한 기대감을 높이는 것으로 보인다.

삼성전자는 메타버스 플랫폼 제페토와 협업해 CES 2022에서 선보일 신제품 등을 메타버스 공간 '마이하우스'도 공개한다.

