◆KB?손해보험??

◇ 부사장 승진

??▲GA영업부문장 이공재??

◇ 전무 승진

??▲디지털전략본부장 김철수 ▲장기보상본부장 전점식??

◇ 임원 신규 선임

??▲다이렉트본부장 전무 박영식 ▲정보보호본부장 상무 김진규 ▲자동차보상본부장 상무 김혁 ▲법인영업2본부장 상무 박상규 ▲충청호남본부장 상무 신기원 ▲HR본부장 상무 이오수 ?▲기업영업본부장 상무 이진형 ▲지방권GA본부장 상무 정종필 ?

◇ 임원 보직 변경

??▲브랜드전략본부장 상무 문승철 ▲준법감시인 상무 박찬일 ▲소비자보호본부장 상무 오명교 ▲IT본부장 상무 장세원

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr