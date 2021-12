윤석열 "文 정부 중국 편향적 정책 썼지만, 청년 대부분 중국 싫어해"

"원칙 대 원칙으로 돌아가는 것이 소통에 도움"

[아시아경제 박준이 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보는 "현 정부가 중국 편향적인 정책을 써왔지만 한국 국민들, 특히 청년들의 대부분은 중국을 싫어한다"고 말했다.

윤 후보는 28일 서울 여의도 한 호텔에서 열린 주한미국상공회의소 간담회에서 '한국 수출의 25%가 중국으로 가는데, 특정 국가에 집중도나 의존도가 높아질 수 있다'는 질문에 이같이 답했다.

또 "중국 사람들, 특히 중국 청년들은 대부분이 한국을 싫어한다"며 "과거에는 그렇지 않았다"고 주장했다.

그는 한국과 중국 사이의 관계가 틀어진 원인으로 현 정부의 중국 편향적 기조를 들었다. 윤 후보는 "한국이 한미일의 튼튼한 공조를 가지고 거기에 기반해서 중국을 상대했을 때는 서로가 굉장히 호감을 가지고 사업이나 문화 협력에 좋은 결과를 나타내고 양국 국민들이 서로 호의적이었는데, 이 정부 들어서서 중국 편향적 정책을 쓰고 미중 간의 중간자 역할을 한다고 했으나 결국 관계가 나쁘게 끝났다"고 진단했다.

그러면서 "제일 중요한 것은 어느 국가든 자기들의 헌법 이념 그리고 국가가 추구하는 가치가 서로 공통적인 국가들끼리는 안보 등에서 비밀을 공유할 수 있고, 그렇지 않은 경우에는 서로 간의 정체성을 분명히 하는 가운데서 필요한 협력을 서로 원활하게 해 나가면 된다고 본다"고 설명했다.

이어 한일 관계에 대해서도 "이 정부가 역사 이념 등 거의 고의적이라고 할 정도로 폭파시켰다"며 "한일관계도 국교 정상화 이래로는 원래 나쁘지 않았다. 과거 했던 대로만 해도 한일관계가 어렵지 않게 정상화 될 수 있으리라 본다"고 덧붙였다.

그는 1998년 김대중-오부치 선언을 언급하며 "그 정신을 받아서 한일 과거사 문제를 미래로 당겨서 한일 간 미래 발전을 위해 서로 협력하고 이에 기반해서 과거사 문제도 풀어나가자"며 "관계가 가깝지 않으면 역사문제를 정리하기 어렵다"고 밝혔다.

윤 후보는 간담회가 끝난 후 기자들과의 자리에서 '반중 감정이 높아진 것이 현 정부의 편중 정책 때문이라는 것인가'라는 질문에 "중국을 우대하는 정책을 썼는데도 이런 결과가 나온 것을 보면 국민들 간 소통은 정부의 정책을 가지고 되는 문제는 아니다"며 "원칙 대 원칙으로 돌아가는 것이 국민들 간 소통과 관계를 좋게 하는 데 도움 되지 않겠냐는 말"이라고 설명했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr