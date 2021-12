[아시아경제 지연진 기자] 더네이쳐홀딩스 더네이쳐홀딩스 298540 | 코스닥 증권정보 현재가 28,750 전일대비 600 등락률 +2.13% 거래량 84,552 전일가 28,150 2021.12.28 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]더네이쳐홀딩스, 내년 중국 사업 시작…"해외·성수기 기대감" [e 공시 눈에 띄네] 코스닥-30일더네이쳐홀딩스, 본점소재지로 용산구로 변경 close 는 주주가치 제고를 위해 올해 200원의 결산배당을 결정했다고 28일 공시했다.

배당기준일은 12월31일며, 배당금 총액은 29억원 규모다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr