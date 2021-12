[아시아경제 지연진 기자] 이오플로우 이오플로우 294090 | 코스닥 증권정보 현재가 48,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 76,347 전일가 48,900 2021.12.28 15:30 장마감 관련기사 이오플로우, 웨어러블 인공췌장 ‘이오패치 X’ 식약처 IDE 승인[클릭 e종목]이오플로우, 이유있는 자신감 "글로벌 진출 박차"이오플로우, 1300억원 규모 유상증자 결정 close 는 177억원 상당의 미국 웨어러블 비만 치료제 개발사 샌플레나(SanPlena)의 주식 1500만주를 취득했다고 28일 공시했다.

이오플로우가 취득한 샌플레나 지분비율은 70%다.

