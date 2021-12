[아시아경제 지연진 기자] 파라텍 파라텍 033540 | 코스닥 증권정보 현재가 2,410 전일대비 30 등락률 +1.26% 거래량 1,759,585 전일가 2,380 2021.12.28 15:00 장중(20분지연) 관련기사 파라텍, 3분기 영업이익 70억원…전년 比 402.1% 증가[e공시 눈에 띄네] 코스닥-21일파라텍, 화재조기진압용 스프링클러 개발… 대유량 제품 라인업 확보 close 은 116억원 규모의 삼성전자 평택캠퍼스 소방기계공사 계약을 체결했다고 28일 밝혔다.

