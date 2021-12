정부 "근로자 77.8%가 주 52시간제 잘했다고 평가…점차 안착"

고용노동부, 국민 1300명 조사 결과 발표

[세종=아시아경제 문채석 기자] 정부는 한국 근로자의 77.8%가 "주 52시간제를 긍정적으로 평가하고 있다"고 28일 밝혔다. 1300명의 국민을 조사한 결과라는 설명이다.

고용노동부는 외부 전문기관에 위탁해 실시한 '주 52시간제 대국민 인식조사' 결과를 이날 공개했다. 이번 조사는 지난달 26~30일 전국의 만 19~79세 국민 1300명을 대상으로 컴퓨터를 이용한 전화조사 방식으로 시행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.72%포인트다.

주 52시간제에 대해 국민의 90.8%는 '알고 있다'고 답했으며, 71.0%는 이 제도 시행이 '잘한 일'이라고 평가했다. 특히 근로자 중에서는 77.8%가 '잘한 일'이라고 답했다. 현재 직장에서 주 52시간제가 잘 지켜지고 있는지에 대해 근로자의 88.0%가 '철저하게 준수' 또는 '어느 정도 준수'한다고 밝혔다.

국민의 55.8%는 우리나라 근로자들이 '일을 많이 하는 편'이라고 인식하는 것으로 조사됐다. 특히 만 19∼29세에서 이 같은 응답 비율은 71.2%로 60∼79세(34.0%)의 두 배 이상에 달했다. 근로자들이 일을 많이 하는 이유로는 '업무가 많아서'가 46.4%로 가장 많고 '적정한 소득을 위해'(27.8%), '비효율적인 업무 진행'(20.1%), '본인의 성취·만족을 위해'(3.6%) 등의 순으로 나타났다.

'정시에 퇴근해서 여가를 즐기겠다'는 국민은 70.3%로, '초과 근무해서 임금을 더 받겠다'는 국민 28.7%보다 훨씬 많은 것으로 조사됐다. 근로자의 경우 각각의 응답률이 76.1%, 23.5%로 일·생활 균형을 특히 중시하는 것으로 파악됐다.

주 52시간제로 인한 근로자 삶의 질은 '이전과 별 차이가 없다'는 의견이 55.9%로 가장 많고 '좋아졌다' 33.2%, '나빠졌다' 8.3% 순이다. 임금과 관련해서는 '변화가 거의 없다'가 74.1%로 가장 많고 '감소했다' 20.4%, '증가했다' 5.1%가 뒤를 이었다.

안경덕 고용부 장관은 "이번 조사 결과는 국민이 주 52시간제를 긍정적으로 인식한다는 점을 보여준다"며 "제도가 점차 안착하고 있다"고 평가했다. 그는 "다만 아직 일부 어려움을 겪는 기업이 있을 수 있으므로 앞으로도 행정·재정 지원을 지속해서 추진하겠다"고 덧붙였다.

주 52시간제는 2018년 7월부터 기업 규모에 따라 단계적으로 시행됐다. 경제협력개발기구(OECD) 최고 수준이던 우리나라의 근로 시간을 줄이기 위해 제도가 도입됐지만 적잖은 사업주·근로자들이 진통을 겪어왔다.

