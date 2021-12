'알바의 플랜을 리스펙트'…학원보조 등 인기직종 '구직꿀팁' 전수

알바몬, '알바의 모든 것' 유튜브 콘텐츠 제공



MZ세대 인기 직종·브랜드 근무 알바생 인터뷰 담아

[세종=아시아경제 문채석 기자] 아르바이트 플랫폼 알바몬은 구직자를 위한 동영상 콘텐츠 '알바의 모든 것'을 '알바몬 엔터테인먼트' 유튜브 채널에서 제공한다고 28일 밝혔다.

콘텐츠에 MZ세대가 희망하는 알바 업직종 및 인기 브랜드에서 근무하는 알바생들의 인터뷰를 담았다. 근무자들과 심층 인터뷰를 통해 입사 노하우, 근무 후기 등 상세한 정보를 얻을 수 있다. 신규 콘텐츠는 매주 금요일 오후 6시 업데이트 된다.

알바몬 광고 캠페인 '알바의 플랜을 리스펙트'와 연계해 각 분야 알바생들의 알바 목적, 계획에 대한 이야기를 소개한다. 학원 보조, 드럭스토어부터 뮤직 어워드 스텝, 제주도 게스트하우스, 떡볶이집 등 MZ세대의 관심도가 높은 직군까지 다양한 업직종의 실제 근무환경 등을 콘텐츠를 통해 만나볼 수 있다.

알바몬이 327명의 알바생을 조사한 결과 이들 중 91.4%가 '아르바이트 구직 시 꼭 필요하다고 생각하는 정보가 있다'고 답한 것으로 나타났다. 이들이 가장 필요로 하는 정보는 '근무 후기(46.8%)'인 것으로 조사됐다.

알바몬 관계자는 "알바생들의 근무 후기는 알바를 선택할 때 가장 중요한 정보 중 하나로 꼽힌다"며 "이번에 제공하는 콘텐츠를 통해 알바 직종에 대한 궁금증을 해결하고 구직 시 도움이 될 수 있는 유용한 정보를 얻어 가길 바란다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr