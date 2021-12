윤석열 "이재명의 토론제의는 물타기식 정치공세…과거 관례수준에서 토론하겠다"

[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보는 28일 이재명 더불어민주당 대선후보의 토론 제안에 대해 "물타기식 정치공세"라면서 "야당 대선후보로서 받아들이기 어렵다"고 말했다.

윤 후보는 이날 한국방송기자클럽 초청 토론회에서 "토론에는 당연히 응해야 하고 해야 한다"면서도 "과연 민주당 후보가 국가의 비전을 놓고 수도 없이 토론할 입장이 되냐"고 비판했다.

그는 " 얼마 전에 고위공직자범죄수사처가 정치인과 언론인에 대해 심지어 기자의 어머니에 대해 무차별하게 정치공작적 수사를 벌이면서도 대장동과 백현동에서 하는 것은 사건이 배정되도 수사를 안 하고 있다. 수사를 안 하는 것은 혐의사실이 아니라 확정적 범죄라는 것을 스스로 자인하는데 이런 중범죄에 다른 변명의 여지 없는 후보와 국민 앞에서 미래 비전을 얘기하는 것은 물타기하는 정치공세적 토론 제의를 받아들이는 것"이라며 "야당 후보로서 취하기 어려운 태도"라고 밝혔다.

다만 "과거 전례에 따라 양자 대결이나 삼자대결 이렇게 됐을 때 전례에 합당한 수준의 토론은 해야 안 되겠냐"고 밝혔다. 과거 관례 수준에서 토론에 응하겠다는 것이다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr