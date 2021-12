이디야커피, 홈카페 ‘설 선물세트’ 5종 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 이디야커피는 새해를 앞두고 ‘설 선물세트’ 5종을 출시한다고 28일 밝혔다.

선물세트는 ▲이디야 비니스트 올인원 선물세트 ▲이디야 커피믹스 선물세트 ▲이디야 티 컬렉션 선물세트 ▲이디야 드립커피 선물세트 ▲이디야 과일청 선물세트로 구성됐다.

이디야 비니스트 올인원 선물세트는 스틱커피 ‘비니스트’ 7종을 모두 담은 시그니처 선물세트로 오리지널 아메리카노, 바닐라라떼, 토피넛라떼 등 인기 메뉴를 간편하게 즐길 수 있다.

이디야 커피믹스 선물세트는 깊고 진한 풍미의 ‘스페셜 모카블렌드’와 부드럽고 풍부한 맛이 느껴지는 ‘스페셜 골드블렌드’로 구성돼 있다.

이디야 드립커피 선물세트는 드립백 형태의 제품과 매트머그 2종으로 구성돼 있다. 핸드드립커피인 ‘페르소나 블렌드’, ‘에티오피아 리무’, ‘콜롬비아 슈프리모’는 이디야커피의 R&D 노하우와 로스팅 설비에서 로스팅한 원두만을 사용해 풍부한 아로마 향미와 부드러운 맛이 특징이다.

온 가족이 함께 즐기기 좋은 ‘이디야 과일청 선물세트’는 ‘배도라지’, ‘패션후르츠&한라봉’, ‘생강&레몬’ 등 달콤 쌉싸름한 과일청 3종과 전용 유리머그 1개가 함께 제공된다.

이디야커피는 설 선물세트 출시 기념으로 증정 이벤트를 진행한다. 다음 달 3일부터 내년 2월2일까지 매장에서 선물세트 구매 후 거치돼 있는 홍보물 내 QR코드와 이디야멤버스를 통한 이벤트 페이지에 접속해 영수증을 업로드하면 추첨을 통해 1000명에게 이디야카드 1만원권을 증정한다. 당첨자는 2월11일 문자메시지와 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr