[포토]채현일 영등포구청장, 신길지하차도 상부 교차로 정비 현장 방문

[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 27일 오후 신길지하차도 상부 교차로 구조개선 정비 현장을 찾아 김민석 국회의원과 함께 준공 사항 브리핑을 듣고 있다.

이번 정비를 통해 교차로를 지나는 차량 간 충돌 위험이 줄고 경사가 급한 지하차도 종단을 완만하게 조성, 운전자 시야를 확보하게 됐다.

채현일 구청장은 “구민분들이 더욱 안전하고 편리하게 교통편의를 누리고 탁 트인 경관과 안전한 교통환경을 조성하는 데 더욱 최선을 다하겠다”고 전했다.

동대문구(구청장 유덕열)는 27일 오후 동대문구청을 방문한 (사)서울시옥외광고협회 동대문구지부(지부장 한상선)가 따뜻한 겨울나기 불우이웃돕기 성금 500만 원을 기탁했다고 밝혔다.

(사)서울시옥외광고협회 동대문구지부(지부장 한상선)는 어려운 이웃을 돕기 위해 회비를 절약해 모은 500만 원을 구에 기탁했다. (사)서울시옥외광고협회 동대문구지부는 지난 2018년부터 구에 성금을 기부, 이번 500만 원까지 총 2000만 원을 기탁했다.

기탁식은 유덕열 동대문구청장과 한상선 지부장, 송선종 부지부장이 참석한 가운데 진행됐다. 기탁된 성금은 서울사회복지공동모금회로 전달되며, 2022년 저소득층 등 취약계층을 위한 생계비, 의료비, 주거비 등으로 사용될 계획이다.

유덕열 동대문구청장은 “적법하고 아름다운 간판 제작에 솔선수범, 옥외광고물 안전사고 예방에 힘써준 옥외광고협회 동대문지부 회원님들께 감사의 마음을 전한다”며 “이웃을 위하는 따뜻한 마음으로 보내주신 성금은 꼭 필요한 곳으로 잘 전달하겠다”고 밝혔다.

