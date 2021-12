하나은행, 조직개편 단행…"효율 높이고 핵심성장부문 강화"

[아시아경제 오현길 기자] 하나은행은 27일 조직을 효율화하고 핵심성장부문을 강화해 협업 시너지를 확대하는 내용의 2022년도 조직개편 및 임원 인사를 단행했다.

유사 기능과 시너지를 고려해 조직 효율화를 제고했다. 기존 16그룹, 21본부·단, 60섹션으로 구성된 조직을 13그룹, 26본부·단, 55섹션으로 효율화했다. 이를 통해 소통과 협업체계를 강화하는 한편 유기적이고 효율화된 조직으로 시너지를 극대화할 계획이다.

은행 핵심성장부문을 강화하기 위한 조직개편도 이뤄졌다. 영업 역량을 집중화하고 실행력을 강화시키기 위해 '영업그룹'을 신설하고, 기존 국내영업조직의 영업본부는 폐지했다. 기존 3단계(콜라보그룹-영업본부-지역영업그룹)에서 2단계(콜라보그룹-영업그룹)로 축소됐다.

자산관리그룹은 확대 개편했다. 은행의 핵심 사업인 자산관리부문의 경쟁력 강화를 위해 자산관리그룹을 확대해 WM본부, 연금사업본부, 신탁사업본부, 투자상품본부 등 네 개의 본부로 구성했다.

디지털리테일그룹 내에는 ‘DT(Digital Transformation)혁신본부’를 신설, 하나은행 디지털 전환의 컨트롤 타워 기능을 강화했다.

내년 중점추진 항목 중 하나인 '디지털 퍼스트'를 실현하기 위한 조치로, 성공적 디지털 전환의 핵심 기반인 인재, 기술, 조직, 기업문화의 혁신을 통해 시장 선도적인 플랫폼 비즈니스 모델을 구현하고, 개방형 생태계를 확대하는데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

브랜드본부 내 홍보섹션에서 '브랜드전략섹션'을 별도로 분리, 운영함으로써 조직 운영을 보다 전문화했다.

아울러 하나은행은 이번 조직개편을 통해 수평적 조직 및 일하는 방식 혁신을 위한 손님 중심의 플랫폼조직을 확산시키기로 했다. 기존 하나의 본부 아래에 섹션(Section)과 유닛(Unit)으로 계층화되어 있던 조직을 플랫폼 조직 내에서는 섹션 없이 유닛만으로 구성했다.

특히 여성인재를 중용하여 전문성과 리더십을 갖춘 여성 리더를 전진 배치했다. 최근 1기 수료자를 배출한 하나금융그룹의 차세대 여성 리더 육성 프로그램 ‘하나 웨이브스(Hana Waves)' 등의 여성 인재풀을 활용했다. ‘하나 웨이브스(Hana Waves)' 1기 수료자 총 34명 중 은행 소속 여성 인재는 22명이었고, 이 중 박영미 손님행복본부장 및 고금란 영업지원본부장 등 2명을 여성 본부장으로 선임했다.

김소정 디지털경험본부 부행장과 이인영 소비자보호그룹 상무, 김미숙 연금사업본부장을 포함하면 하나은행의 여성임원 및 본부장은 총 5명이다. 이들은 모두 70년대생이다. 혁신 마인드와 전문성을 갖춘 젊은 리더를 전진 배치함으로써 조직에 활력을 불어넣었다.

또 현장 중심의 영업력 강화를 위해 영업 현장의 성과 우수 지점장 등을 대상으로 본부장 승진 인사를 단행, 총 17명이 본부장으로 승진했다.

하나은행 관계자는 "새로운 10년을 준비하는 대응 체계를 구축함으로써 손님 중심 경영을 강화하고, 손님, 주주, 직원, 공동체를 아우르는 모든 이해관계자의 가치를 제고하여 이들과 함께 성장할 수 있는 기반을 마련해 나갈 계획"이라고 말했다.

◆하나금융지주·하나은행 임원인사 현황

[하나금융지주]

< 승진 >

◇ 상무

▲그룹감사총괄 강정한 ▲그룹전략총괄 양재혁

[하나은행]

< 승진 >

◇ 부행장

▲경영지원그룹 겸 청라HQ추진단 박병준 ▲CIB그룹 성영수 ▲Biz.혁신그룹 안선종 ▲여신그룹 전우홍

◇ 상무

▲정보보호본부 박태순

◇ 본부장

▲자금시장본부 강영수 ▲영업지원본부 고금란 ▲글로벌영업본부 김상수 ▲충청영업그룹소속 김세용 ▲영업그룹소속 김용석 ▲여신관리본부 김호만 ▲영업그룹소속 문성혁 ▲손님행복본부 박영미 ▲영업그룹소속 이병직 ▲Borrowing본부 이선용 ▲영업그룹소속 이은배 ▲신탁사업본부 이재철 ▲DT혁신본부 정재욱 ▲업무지원본부 정필호 ▲검사섹션 조웅제 ▲WM본부 조윤식 ▲글로벌사업본부 황효구

< 신규 위촉 >

◇ 부행장

▲리스크관리그룹 김주성

< 전보 >

◇ 부행장

▲경영기획그룹 남궁원 ▲영업그룹 이호성

◇ 상무

▲소비자보호그룹 이인영

◇ 본부장

▲외환사업본부 김익현 ▲투자상품본부 심기천 ▲영업그룹소속 양동원 ▲충청영업그룹 이성진 ▲ICT리빌드본부 이주환

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr