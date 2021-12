“포항 빛낼 인재 모여라” … 포항시장학회, 2022년도 서울 ‘포항학사’ 입사생 모집

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 포항시장학회가 서울 포항학사에서 거주할 2022년도 입사생을 모집한다.

장학회는 지역 출신 수도권 대학생들의 교육비와 경제적 부담을 덜고 학업에 전념하게 해 포항을 이끌 인재를 키우고자 서울 포항학사를 운영하고 있다.

포항학사는 수도권에 거주하는 포항 출신 학생들이 포항인으로서 유대를 갖고 문화와 정보를 교류하는 중심터전 역할을 맡고 있다.

서울시 동대문구에 자리한 학사는 지하 1층, 지상 7층 규모로 2인 1실로 된 75개 방이 마련돼 있으며 장애가 있는 학생도 편리하게 이용할 수 있다.

단체식장, 체력단련실, 독서실, 휴게실, 기계실, 세탁실, 공동취사장, 주차장 등을 갖추고 있으며 개별 냉난방이 가능하고 각 방에는 책상, 침대 옷장으로 채웠다.

모집 인원은 남학생 73명, 여학생 78명으로 총 151명이며 재학생은 이달 24일부터 2022년 1월 14일, 신입생은 1월 20일까지 포항시장학회 홈페이지에 신청하면 된다.

서울, 경기, 인천 등 수도권 소재 대학교의 신입생이나 재학생으로 본인 또는 보호자가 공고일 기준으로 포항시에 1년 이상 거주해야 입주 자격이 주어진다.

신입생은 대학교 합격자 발표 전이라도 접수할 수 있으나 국어, 수학, 영어, 탐구영역 상위점수 1과목 등 대학수학능력시험에서 응시한 4과목의 평균이 70점 이상이어야 한다.

예체능 전공자의 경우 평균 50점 이상을 얻으면 되며 수능 대신 고등학교 3학년 1학기 성적이 3등급 이내면 들어갈 수 있다.

재학생은 직전 학기 평균 점수가 B학점 이상이어야 한다.

학업성적 30점, 생활 정도 70점으로 배점해 점수가 많은 순으로 선발한다. 사회적 배려자, 국가유공자 자녀, 다자녀 가정과 다문화가정 자녀, 재난 피해 가구 등에는 가산점을 준다.

입사생 선발에 관한 자세한 사항은 포항시장학회 홈페이지에서 모집 요강을 살펴보면 된다.

영남취재본부 이세령 수습기자 ryeong@asiae.co.kr