김인창 제8대 제주지방해양경찰청장 취임

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 김인창 제8대 제주지방해양경찰청장이 27일 취임했다.

김인창 신임청장은 종합상황실에서 해양치안 상황을 먼저 점검하고, 코로나19로 취임식 대신 화상회의를 통해 소속 해경서장과 부임인사 자리를 갖은 뒤, 직원들과 인사를 나누고 나서 공식 일정에 돌입했다.

지난 1994년 간부후보 제42기로 해양경찰에 입문한 김 청장은 제주 출신으로 목포해양대학교 항해학과와 동국대학교 법학과, 연세대학교 행정대학원을 졸업했다.

또 제주해경서장, 해양경찰청 수색구조과장, 해양수산부 해양경찰정책관 등 주요 보직을 거친 해양전문가이다.

김인창 청장은 “국민안전”을 신념(信念)으로 삼아 모든 활동의 최우선에 두고 적극적으로 행동해 줄 것을 직원들에게 당부드린다”며 “용감하고 정의롭고 따뜻한 조직문화를 만들어 나아가겠다”고 말했다.

제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr