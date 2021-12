경북 영양군, 경북도 민원행정 ‘우수기관’ 뽑혀 … 시상금 100만원 인재육성장학회에 쾌척

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 영양군 종합민원과가 경북도지사로부터 기관 표창과 상금 100만원을 받았다. 상금은 지역 인재 양성 장학금으로 고스란히 전했다.

영양군은 2021년 경상북도 민원행정 추진 실적 평가에서 우수한 성적을 거둬 우수상을 수상했다고 27일 밝혔다.

경북도는 민원행정서비스 추진 실적이 우수한 기관과 남다른 공이 있는 공무원을 선정해 시상하고 있다. 민원공무원의 사기를 높이고 대민서비스도 높일 목적으로 매년 평가해 오고 있다.

영양군은 앞서 군민과 공감·소통하는 열린 군정 실현을 위해 민원응대 군민평가단 7인을 위촉했다. 이들이 전 부서의 민원응대 수준을 평가한 시책과 민원처리기간 단축을 위해 도내 처음으로 ‘유기한 민원 스피드 지수시스템’을 구축한 점이 좋은 평가를 이끌었다.

종합민원과는 시상금 100만원 전액을 영양군 인재육성장학회에 기부할 예정이다. 전년도에도 50만원의 시상금 전액을 장학회에 기부했다.

김경기 종합민원과장은 “올해는 민원분야 평가에 주력한 한 해였지만 실제로 체감 만족도는 기대에 못 미칠 수도 있는 만큼 군민행복서비스 제공을 위해 더 노력 하겠다”고 말했다.

