외국환 중개사, 시스템 장애시 호가 접수 거부 가능

[아시아경제 장세희 기자]앞으로 중개 회사는 외국환은행의 호가 폭주에 따른 시스템 장애 등의 사유로 해당 호가의 일부 또는 전부를 접수하지 않을 수 있게됐다.

서울외환시장운영협의회는 이런 내용의 API(응용프로그램환경)를 활용한 전자거래 관련 절차, 윤리 등에 대한 규범을 신설해 시행한다고 27일 밝혔다.

알고리즘 거래 관련 시스템의 오류로 거래가 체결된 경우 예외적으로 거래를 취소할 수 있도록 했다. 이외에도 외국환은행은 알고리즘 거래와 관련해 시스템 장애, 착오 등으로 비상 상황이 생기면 해당 은행의 전자거래시스템에서 제출된 호가를 한꺼번에 취소하거나 추가로 호가를 접수하지 않을 것 등을 중개회사에 요청할 수 있도록 한다는 항목도 신설했다.

한편 서울외환시장운영협의회는 "글로벌 외환시장의 전자화 추세와 서울 외환시장의 접근성 제고 필요성 등을 고려해 개정 작업을 진행했다"면서 "전자거래의 본격적인 도입 과정에서 지속해서 논의해 필요한 부분을 반영할 것"이라고 밝혔다.

