우리들휴브레인, 올해 투자수익 346억원…"가치투자 주효"

[아시아경제 유현석 기자] 우리들휴브레인 우리들휴브레인 118000 | 코스피 증권정보 현재가 1,485 전일대비 30 등락률 -1.98% 거래량 284,050 전일가 1,515 2021.12.27 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-22일[e공시 눈에 띄네]코스피-17일우리들휴브레인, 버킷스튜디오 등 투자…"평가손익 269억 '잭팟'" close 이 올 한 해 기업 시가총액의 30%에 달하는 투자 및 평가차익을 실현해 가치종목 발굴 투자사로 높은 수익률을 올리고 있다.

종합 메디컬 선도기업 우리들휴브레인은 올해 투자수익 187억원, 잔여 투자 자산 평가차익 159억원을 기록해 총 346억 원 규모의 투자 및 평가차익을 달성했다고 27일 밝혔다. 이는 지난 24일 우리들휴브레인의 종가 기준 시가총액의 30%에 육박하는 금액이다.

우리들휴브레인은 바이오기업 ‘네이처셀’과 가상자산거래소 ‘빗썸’의 주주인 ‘버킷스튜디오’, 진단키트 전문업체 ‘비비비’의 자회사인 ‘시스웍’에 투자해 우수한 투자수익을 실현했다.

우리들휴브레인은 지난해 말 ‘버킷스튜디오’의 100억원 규모 전환사채(CB)를 취득한 바 있으며, 지난 23일 전량 장내 매도해 투자금대비 166%에 육박하는 166억원의 처분이익을 달성했다. ‘비비비’ 자회사인 ‘시스웍’의 신주인수권부사채(BW) 처분 이익도 약 10억원을 기록해, 32.9%의 수익률을 달성했다. 이 같은 우리들휴브레인의 총 투자수익은 연간 영업외 이익으로 반영될 예정이다.

현재 남은 투자 자산의 평가차익도 159억원에 달한다. 지난해 10월 취득한 ‘에이프로젠 MED’의 CB 평가이익은 원금대비 42.3% 수준인 127억원에 달하며, 방송송출업체 ‘KMH’의 수익률도 50.1%(약 13억 원)을 기록하고 있다.

우리들휴브레인은 ‘비비비’의 지분 14.0%도 보유하고 있기 때문에 향후 ‘비비비’의 코스닥 상장이 본격화될 경우, 보유 지분의 가치가 크게 상승할 것으로 사측은 기대하고 있다.

회사 관계자는 “비비비는 최근 몽골의 상장사와 150억 원 규모의 코로나19 진단키트 공급 계약을 체결하는 등 지속적인 매출 확장세를 보이고 있다”며 “비비비가 자사의 진단키트 사용 국가 확대와 다양한 수요에 적극 대응해 나가고 있는만큼, 향후 기업 가치 상승에 대한 긍정적 전망을 내비치고 있어 우리들휴브레인의 보유지분 가치 상승이 함께 기대된다”고 말했다.

이어 “에이프로젠 MED는 1조 원 이상의 기업가치를 인정받은 ‘에이프로젠’의 관계사로 성공적인 신약개발을 위해 R&D(연구개발)에 힘쓰고 있다”고 설명했다.

우리들휴브레인은 투자를 통해 벌어들인 수익을 의약품 및 의료기기 경쟁력 확대를 위한 재원과 성장성 있는 가치투자펀드 등에 사용할 계획이다. 우리들휴브레인은 지난 3분기 올해 3월 인수한 ‘제이앤에스팜’과 ‘에이치바이오앤컴퍼니’의 흡수합병을 진행한 바 있으며, 내년 흑자전환 달성을 목표로 수익성 및 안정성을 도모할 예정이다.

회사 관계자는 “우리들휴브레인은 ‘데미안투자조합’, ‘비케이엘투자조합’ 등을 통해 기술 및 가치투자펀드를 결성하는 등 M&A(인수합병)시장에서 안정성과 수익성을 모두 추구해 나가고 있다”며 “지속적으로 유망 투자처 발굴과 투자효율을 극대화하겠다”고 덧붙였다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr