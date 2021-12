전북현대 모터스, 전주시에 성금 2910만원 기부

올 시즌 득점·승리시 모금…전주시, ‘엄마의 밥상’과 ‘지혜의 반찬’ 사업에 활용

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] K리그 사상 첫 5연패를 달성한 전북현대 모터스 선수들이 올 한해 골을 넣거나 승리할 때마다 모금한 성금을 전주지역 아동·청소년들을 위해 기부했다.

허병길 전북현대 모터스 대표이사와 최철순 선수를 비롯한 전북현대 모터스 관계자들은 27일 전주시장실을 방문해 ‘사랑의 오오렐레’와 ‘골스마일리지’ 프로그램을 통해 모은 성금 2910만원을 기부했다.

올해 리그에서 가장 많은 22승과 가장 많은 득점인 71득점을 기록한 전북현대 모터스 선수들은 리그에서 승리할 때마다 100만원을 기부하는 ‘사랑의 오오렐레’를 통해 2200만원을 모았다.

또한 골을 넣을 때마다 선수들이 10만원씩 기부하는 ‘골스마일리지’를 통해 710만원을 모금했다.

전주시는 ‘사랑의 오오렐레’를 통해 모은 2200만원의 경우 아침밥을 굶는 아동·청소년 300여명에게 따뜻한 도시락과 간식, 생일케이크 등을 지원하는 전주시 ‘엄마의 밥상’ 사업에 활용할 예정이다.

‘골스마일리지’를 통한 성금 710만원은 소외계층 아동들에게 연령별 희망도서를 지원하는 ‘지혜의 반찬’ 사업에 쓸 계획이다.

전북현대 모터스 관계자는 “선수들이 일 년 동안 땀 흘려 모은 성금이 어려운 아이들에게 전달돼 건강한 어른으로 성장하는 데 조금이나마 도움이 되길 바란다”고 전했다.

