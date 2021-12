유진섭 정읍시장, 내년부터 달라지는 정책 적극 홍보 ‘당부’

[정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 유진섭 전북 정읍시장이 27일 올해 마지막 영상 간부회의를 주재하고 내년도부터 달라지는 각종 정책, 제도나 법령 중 시민 생활과 밀접한 사항에 대해 적극적인 홍보를 당부했다.

27일 시에 따르면 유 시장은 내년에 새로운 정책들이 시행됨에 따라 각 부서에서 추진하는 정책들을 보다 적극적으로 홍보해 시민들이 불편함을 겪지 않아야 한다면서, 시민들이 새로운 정책을 알지 못해 이용하지 못하는 일이 발생하지 않아야 한다고 강조했다.

연말연시를 맞아 복무 관리를 더욱 철저히 하고, 좀처럼 꺾이지 않는 코로나19 확산과 관련해 공직사회가 먼저 실내 마스크 쓰기 등 기본 방역 수칙 준수에도 솔선수범할 것을 주문했다.

특히 음주로 인한 품위손상, 복무 위반 또는 비위행위로 공직자의 명예를 실추시키는 일이 없도록 공직기강 확립에 철저를 기해줄 것을 당부했다.

내년은 민선 7기를 마무리하고 민선 8기를 준비해야 하는 시정의 변환기로 매우 중요한 해인 만큼 그동안 추진했던 사업들이 순조롭게 마무리될 수 있도록 모든 행정력을 집중해 달라고 요청했다.

또 중앙부처와 전북도의 각종 공모사업과 관련해 사전 정보 파악과 이를 토대로 한 전략적인 대응 논리를 마련해 사업에 선정될 수 있도록 최선을 다해 줄 것을 강조했다.

유 시장은 “이와 함께 올해의 마지막 간부회의를 맞아 공직자들이 묵묵히 자신이 맡은 바 업무에 충실하게 임해준 것에 대해 감사 인사를 전한다”며 “내년도에도 오로지 시민을 위해서 성심을 다해 일해달라”고 말했다.

