누구도 만족 못한 박근혜 사면…野 "갈라치기" 與 "아쉽다"

[아시아경제 나주석 기자] 박근혜 전 대통령 사면 문제를 두고서 정치권은 여전히 술렁이고 있다. 청와대는 정치적 고려가 없다는 점을 설득하기 위해 안간힘이지만 야당은 대선용 야당의 분열을 노렸다고 비판하고 나섰다. 여당인 더불어민주당은 문재인 대통령의 결정을 ‘존중한다’면서도 지지층의 반감을 의식한 듯 불편한 기색을 감추지 않고 있다.

27일 박 전 대통령에 대한 특별사면 결정 이후 정치권은 여전히 갑론을박이 이어지고 있다. 공식적으로 ‘환영’입장을 밝혔지만 정치권에서는 문 대통령에 대한 의도를 의심하고 있다.

야권 내 전략통으로 통하는 성일종 국민의힘 의원은 한 라디오에 출연해 "과연 통합과 화합이라고 하는 방향성에서 과연 일치하는지 말하고 싶다"며 "이번 사면의 핵심은 두 전직 대통령인데, 이명박 전 대통령은 빠졌다"고 지적했다. 성 의원은 "(이번 사면은) 대선을 앞두고 이 중요한 시기에 내부 결속을 다지기 위한 그런 정치적인 계산이 깔려 있다고 보인다"면서 "또 야권의 분열을 노리는 것 아닌가"라고 주장했다. 야권에서는 박 전 대통령을 수사했던 장본인인 윤석열 국민의힘 대선후보를 겨냥해, 이번 사면을 통해 분열을 노렸다는 시각이 나온다.

여권도 이번 사면 결정과 관련해 볼멘소리가 이어진다. 박 전 대통령 탄핵 국면 당시 촛불 시위에 주도적으로 참여했던 박주민 민주당 의원은 "대통령이 결단을 내린다는 점은 인정한다"면서도 "국민들 입장에서든 저조차도 아쉽고 답답한 부분이 있다"고 말했다. 청와대 정무기획비서관 출신의 진성준 민주당 의원도 "박 전 대통령의 반성이나 사죄가 없어 (사면이) 적절하냐는 생각을 갖고 있다"면서도 "대통령 고유권한인 만큼 존중할 필요가 있다"고 언급했다.

청와대는 이번 사면과 관련해 정치적 의도가 없다는 점을 설명하기 위해 안간힘이다. 박수현 청와대 국민소통수석은 연이어 라디오 등에 출연해 사면 배경 등을 설명했다. 박 수석은 "(사면은) 박 전 대통령의 건강 상태와 4년 9개월 복역한 점을 고려했다"고 설명했다. 그는 야권의 ‘갈라치기’ 주장에 대해 "여권 내부에서도 이렇게 반발에 부딪치고 있는데 어떻게 야권을 갈라치기 위해 사면을 했겠냐"며 "아무리 생각해도 왜 갈라치기가 되는지 이해할 수가 없다"고 항변했다.

