[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 경북 상주시가 교육복지 실현과 교육비 부담을 덜고자 내년부터 지역 내 중·고등학교 신입생에게 입학준비금을 지급한다.

내년도 중·고등학교에 입학하는 1600명이 인당 30만원씩 입학준비금을 받게 되며 교복을 비롯해 원격수업용 스마트기기 등 학교생활에 필요한 물품을 구매할 수 있다.

시는 지난 6월 입학준비금 지원 조례를 제정하고 2022년도 본예산에 사업비를 반영했다.

입학준비금 외에도 창의적 미래인재 육성과 교육환경 개선을 위해 33억원의 예산을 편성해 2022년 교육복지 관련 지원이 대폭 확대될 전망이다.

