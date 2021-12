'CJ 장남' 이선호, 임원 승진…계열사 CEO 전원 유임

2022년 정기임원인사 1월 1일자로 단행

새로운 임원직제개편안 적용되는 첫 인사

[아시아경제 임혜선 기자] 이재현 CJ그룹 회장의 장남 이선호 CJ제일제당 부장(사진·31)이 임원(리더)으로 승진했다. 주요 계열사 최고경영자(CEO) 전원은 유임됐다.

CJ그룹은 2022년도 정기 임원 인사를 1월 1일자로 단행한다고 27일 발표했다. 새로운 임원직제개편안이 적용되는 첫 인사다. CJ는 지난 달 중기비전 발표 후 리더십 안정 속 실행력을 강화하기 위해 그룹 내 주요 계열사 대표이사 전원을 유임한다고 밝혔다. 지난해 CJ제일제당, CJ대한통운, CJ ENM, CJ프레시웨이, CJ푸드빌 등 대다수 계열사의 CEO를 교체했던 점도 영향을 미쳤다.

역대 최대 규모의 신임 임원이 선임됐다. 2022년 인사부터 임원 직급이 사장 이하 상무대우까지 모두 ‘경영리더’ 단일 직급으로 통합된 가운데 신임 경영리더에 53명이 이름을 올렸다. 2020년 19명, 2021년 38명 대비 대폭 늘었다. 30대 임원 4명을 비롯해 1980년 이후 출생자 8명(15%)이 포함됐다. 평균 연령은 45.6세로 전년(45세)과 비슷한 수준이다.

1990년생인 이선호 부장은 CJ제일제당 소속 임원으로 승진했다. 올해 1월 글로벌 비즈니스 담당으로 복귀한지 1여년만이다. 이선호 리더는 지난 9월 ‘비비고’와 미국프로농구(NBA) ‘LA 레이커스’ 글로벌 마케팅 계약 체결을 주도한 바 있다.

.여성 신임임원 약진도 두드러졌다. 해외시장에서 만두 대형화에 기여한 CJ제일제당 식품사업부문 GSP리더 신유진(38), CJ제일제당 세포·유전자 치료제 위탁개발생산(CDMO) 진출을 주도한 미래경영연구원 구동인(38), 오리지널 콘텐츠 기반으로 티빙(TVING) 성장에 기여한 콘텐츠·마케팅 리더 황혜정(48) 등을 포함해 역대 최다인 11명(21%)의 여성이 신임임원 명단에 이름을 올렸다.

CJ 관계자는 “올해 신임 임원이 큰 폭으로 늘어난 것은 중기비전 실행과 그룹 차원의 공격적 인재경영을 강화하기 위함”이라며 “특히 신사업 분야에서 젊은 인재 발탁을 늘려 그룹의 미래성장을 견인하도록 했다”고 말했다.

한편 CJ는 사장, 총괄부사장, 부사장, 부사장대우, 상무, 상무대우로 나눠져 있던 기존 6개 직급을 2022년 정기인사부터 ‘경영리더’로 단일화했다. 역량과 능력만 있으면 누구나 고위 직책으로 성장할 수 있도록 최고 인재의 조기 발탁과 경영자로의 빠른 성장을 지원하는 체계를 구축했다.

다음은 2022년도 정기 임원인사 신임임원(경영리더) 승진자 명단

▶최정필, 정원석, 이선호, 서효교, 신유진, 남경화, 김지웅, 정현주, 김병규, 조재범, 이준구, 김동일, 김부원, 장동은, 서창일, 강민수

▶이훈석, 정성용, 김성기, 허신열, 남기찬, 성현섭, 백정훈, 임동규

◆엔터부문

▶김현수, 조성우, 고민석, 김종백, 시연재

◆TVING

▶황혜정

◆커머스부문

▶성동훈, 박춘하, 김지현

▶이영아, 진세훈, 허지수

▶최석중, 김종선

▶심준범

▶안헌수, 이치형

▶이주영

<미주본사>

▶이경준

▶권태호, 김영호, 김은영, 구동인, 손종수, 이용욱, 박상철, 김형철, 오광석, 김철오

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr