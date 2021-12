[사고] '2022 아시아소비자대상' 직접 뽑아주세요!

올 한 해 고객들에게 감동을 준 유통·식품기업과 브랜드를 독자 여러분들 손으로 직접 뽑아주세요.

아시아경제는 27일부터 다음 달 7일까지 '2022 아시아소비자대상' 수상기업 선정을 위한 온라인 설문조사를 실시합니다. 올해로 16회를 맞은 아시아소비자대상은 소비자들의 권익과 편익을 위해 노력해온 기업을 선정해 시상하는 국내 유통업계 최고 권위의 행사로 산업통상자원부와 보건복지부, 식품의약품안전처, 한국식품산업협회가 공식 후원합니다.

소비자들이 직접 참여하는 온라인 설문조사 결과와 유통·식품·소비재 기업들이 제출한 자료를 토대로 관련 기관·학계 전문가로 구성된 심사위원단의 엄정한 심사를 거쳐 총 10개 부문, 46개 카테고리에서 최고의 기업을 가립니다.

온라인 설문조사는 아시아경제신문 홈페이지에서 누구나 참여할 수 있으며, 참여자 가운데 추첨을 통해 경품을 제공합니다.

◇행사명: 제16회 2022 아시아소비자대상

◇선정방법: 소비자 온라인 설문조사(2021년 12월27일~2022년 1월7일)

◇참여방법: 아시아경제 홈페이지 접속 후 설문

◇경품 당첨자 발표: 2022년 1월10일

