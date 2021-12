SK스퀘어, 다음은 애그테크…예비 유니콘 '그린랩스'에 350억 투자

올해 매출액 1천억원…누적 투자유치 4백억

SK스퀘어가 블록체인?메타버스에 이어 애그태크(Ag-tech·농업과 기술의 합성어) 기업까지 투자 포트폴리오를 확대한다.

SK스퀘어는 국내 최대 농업 혁신기업인 그린랩스에 약 350억원을 투자했다고 27일 밝혔다.

2017년 설립된 그린랩스는 올해 매출액 약 1000억원의 애그테크 기업이다. 누적 투자유치 금액이 400억원에 이르며 ‘2020년 국가브랜드 스마트팜 부문 대상’ 수상, ‘하이 서울’ 브랜드 선정 등 정부로부터 사업성과 기술력을 인정받았다. 최근에는 축산 스마트팜 기업 리얼팜, 농업분야 ERP(기업 업무 프로세스 통합관리) 기업 우성소프트?아산소프트를 인수해 사업 규모를 확대 중이다.

그린랩스는 원스톱 서비스 ‘팜모닝’ 애플리케이션(앱)을 기반으로 농창업, 작물재배 컨설팅, 신선마켓 사업을 운영한다. 농민들이 ▲창업 희망 시 데이터 기반의 온라인 경영 컨설팅을 받고 ▲작물재배에 필요한 각종 정보와 서비스를 통해 작물의 생산성을 높여 ▲기존 유통 구조보다 더 많은 마진을 받고 농산물을 판매할 수 있도록 돕는다.

그린랩스는 유니콘(기업가치 10억달러 이상의 비상장사) 등극도 눈 앞에 두고 있다. 그린랩스의 올해와 내년 예상 매출액은 각각 1060억원과 4850억원으로 4~5배 고성장이 점쳐진다. 현재 국내 농가 절반 이상인 45만명 이상이 사용 중인 팜모닝 앱 가입자수 역시 2022년 100만명으로 늘어날 것으로 회사는 보고 있다.

SK스퀘어는 글로벌 애그테크 분야의 성장성을 높게 보고 있다. 글로벌 시장조사업체 CB인사이트에 따르면 2020년 기준 글로벌 애그테크 분야 투자 규모는 약 62억달러(약 7조원)에 달하며 매년 가파르게 성장하고 있다.

SK스퀘어는 이번 투자로 대한민국 농업을 디지털화하는데 기여하는 한편 '액티브 포트폴리오 매니지먼트 회사'라는 SK스퀘어의 지향점에 맞게 업계 선도 플랫폼 기업에 선제 투자한다는 방침이다. 시장 기대치를 뛰어넘는 투자수익도 기대하고 있다.

그린랩스와 SK그룹과의 사업 시너지도 기대된다. 농산물 유통 분야에서는 11번가 신선마켓과의 협업이 가능하다. 또한 탄소 농법을 실천하는 농가가 탄소 배출권을 기업에 판매하는 서비스인 ‘팜모닝 카본’을 운영 중인 그린랩스와 탄소중립 경영을 실천하는 SK가 손잡고 탄소 배출권 사업을 하는 ESG(환경?사회?지배구조) 협력 방식도 고려해볼 수 있다.

류병훈 SK스퀘어 MD(매니징디렉터)는 "농업의 디지털화로 사회에 기여하고 재무적 성과도 얻을 수 있는 혁신 투자"라며 "유망 벤처, 스타트업의 성장을 도와 스퀘어의 기업가치를 높여 나가겠다"고 밝혔다.

신상훈 그린랩스 대표는 “그린랩스는 국내 농업의 디지털 전환을 통해 지속가능한 농업의 밸류체인을 확장하고 있다”며 “이번 투자유치를 계기로 데이터 농업의 연구개발 강화, 인수합병 확대, 해외시장 공략에 힘쓸 예정이다”고 강조했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr