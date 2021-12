LG유플 "연말연시 거리두기에 집콕 트래픽 ↑…장비 증설"

VOD·OTT 수요 증가 전망

LG유플러스는 2022년 새해 맞이로 인해 발생할 트래픽 증가에 앞서 네트워크 특별 소통 대책을 마련했다고 27일 밝혔다.

이번 연말연시에는 사회적 거리두기로 인해 해넘이와 해돋이 등 외부행사가 열리지 않아 집 안에 머무르는 고객이 많을 것으로 LG유플러스는 전망했다.

이에 따라 U+tv 주문형비디오(VOD)와 온라인동영상서비스(OTT) 동영상 시청이 증가할 것이란 관측이다. LG유플러스는 트래픽 증가에 대응하기 위해 장비 증설과 함께 전국 주요시설 품질 최적화 작업을 마친 상태다.

LG유플러스는 "서울 강서구 마곡사옥에 네트워크 관제센터를 24시간 운영하고 있으며 코로나19 발생 이후 관제인력을 분산해 감염확산에도 대비하고 있다"고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr