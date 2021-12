[아시아경제 문혜원 기자] LF푸드의 HMR 브랜드 모노키친이 ‘압구정 볼카츠’를 출시했다고 27일 밝혔다.

압구정 볼카츠는 하나하나 정성스러운 수작업으로 탄생한 동그란 모양의 돈카츠다. 12시간 이상 저온 숙성한 돼지고기 등심과 지방을 최적의 8:2 비율로 조합해 등심의 담백함과 지방의 고소함을 살린 것이 특징이다.

여기에 돼지고기를 0.2mm 간격으로 잘게 다져 육질의 부드러움과 씹는 식감을 높였으며, 양파, 맛소금, 후추로 염지한 후 맛술로 돼지고기 특유의 잡내를 없앴다. 냉장 생빵가루를 사용해 바삭함을 더했으며, 2번 급속냉동시켜 빵가루가 떨어지는 것을 최소화했다.

별도의 해동 없이 에어프라이어 180℃로 20분만 조리하면 되고, 조리 후 실온에서 1분간 레스팅하면 더욱 맛있게 즐길 수 있다. 가격은 8700원이며, 마켓컬리에서 가장 먼저 구입할 수 있다.

