“MZ세대 사로잡았다”…롯데百, 하이엔드 오디오 ‘인기’

[아시아경제 임춘한 기자] 코로나19로 집에 머무는 시간이 길어지면서 고가의 하이엔드 오디오에 대한 관심이 높아지고 있다.

27일 롯데백화점에 따르면 지난 1~11월 하이엔드 오디오 매출은 전년 동기 대비 76% 신장했다. 특히 MZ세대(밀레니얼+Z세대)의 매출은 같은 기간 128% 늘었다. 전체 하이엔드 오디오 매출 중 MZ세대가 차지하는 구성비도 전년보다 11%포인트 증가한 42%를 기록했다.

롯데백화점은 본격적인 하이엔드 오디오 시장에 나섰다. 매장에서 오디오의 사운드를 직접 체험할 수 있는 청음실을 확대했다. 대표적으로 본점의 뱅앤올룹슨 매장에서는 실제 집과 같이 꾸민 공간에서 직접 제품들을 사용해볼 수 있으며, 국내 백화점 최초의 단독 매장인 동탄점의 드비알레에서는 모든 음향 제품을 자유롭게 비교하며 체험해볼 수 있는 공간이 마련돼있다.

또한 세계적으로 유명한 하이엔드 오디오 상품을 다양하게 선보이고 있다. 프리미엄 라이프스타일 편집숍 더콘란샵에서는 이탈리아 명품 오디오로 유명한 브리온베가의 ‘라디오포노그라포 RR226 블루’를 국내 단독 한정 수량으로 판매하고 있다.

롯데백화점 관계자는 "요즘은 성능뿐 아니라 감성도 소비의 중요한 기준이 된 만큼, 성능과 감성을 모두 갖춘 하이엔드 오디오 시장은 더욱 성장할 것"이라며 "집콕으로 답답한 요즘 좋은 소리가 조금이나마 위로가 되길 바란다”고 말했다.

