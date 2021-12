미래형 스마트시티 첫걸음…부산 '스마트빌리지' 입주 시작

부산 국가시범도시내 스마트빌리지 입주시작

입주민 직접 40여개 혁신기술 체험 서비스 개선

미래형 스마트시티의 첫 출발점인 부산 스마트시티 국가시범도시내 '스마트빌리지'에 시민들의 입주가 시작됐다. 입주민들은 앞으로 5년간 이곳에 실제 거주하면서 각종 스마트기술을 체험하고 발전시켜나갈 계획이다.

국토교통부와 부산시, 한국수자원공사는 부산 에코델타시티 내 스마트빌리지의 입주가 본격화됐다고 27일 밝혔다. 국토부 등은 지난 24일 입주를 축하하고 스마트빌리지 운영계획을 공유하는 시간도 가졌다.

국토부는 2018년 1월 부산 에코델타시티 일원을 스마트시티 국가시범도시로 지정했고, 현재 한국수자원공사와 부산시가 부지공사를 진행하고 있다.

스마트빌리지는 부산 국가시범도시 내에 조성된 단독주택 56가구로 구성된 단지로, 다양한 스마트서비스를 시민들이 직접 체험할 수 있는 공간이다.

앞서 정부는 지난해 11월11일부터 12월14일까지 34일간 진행된 대국민 공모를 통해 접수된 2982가구 중 최종 54가구를 입주자로 최종 선정한 바 있다.

이들은 지난 16일부터 입주를 시작해 내년 1월15일까지 입주를 마친다. 입주민은 5년간 관리비만 부담하고 단지 내 적용된 혁신기술의 체험 및 개선을 위한 리빙랩 프로그램에 참여하게 된다. 리빙랩은 시민들이 실제로 생활하는(Living) 공간에서 연구를 진행하는 실험실(Lab)을 의미한다.

부산 스마트빌리지에 적용되는 40여개 서비스는 향후 스마트시티에 확대·적용될 주요기술들이다. 스마트 정수장과 스마트 에너지, 도시관리 플랫폼 등의 기술이 포함됐다.

스마트빌리지 인근에는 19개의 새싹기업, 산학연구기관 등이 입주하는 '어반테크 하우스'도 함께 운영된다. 스마트빌리지의 리빙랩 프로그램에 어반테크 하우스 입주 기업이 참여해 혁신기술을 실증, 개선하고 비즈니스 모델도 발굴한다.

김복환 국토부 도시정책관은 "스마트빌리지는 다양한 혁신기술을 집적한 국가시범도시의 축소판"이라며 "시민과 함께 미래의 스마트시티를 준비하는 첫 출발점이라는 중요한 의미를 가진 공간인 만큼, 성공적으로 운영될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr