비정규직 59% "백신휴가 못 써"… 코로나 실직도 33%

[아시아경제 이춘희 기자] 코로나19 유행으로 정규직과 비정규직 간 노동 환경 격차가 더 벌어지고 있다는 조사 결과가 나왔다.

직장갑질119는 지난 3∼10일 직장인 1000명을 대상으로 설문 조사를 진행한 결과 코로나19 이후 비정규직 노동자의 실직 또는 소득 감소를 경험 비율이 정규직보다 높게 나타났다고 26일 밝혔다. 이번 조사에 따르면 비정규직 노동자의 33.3%는 코로나19 이후 실직을 경험했다. 이는 같은 기간 실직 경험이 있는 정규직 노동자 비율 8.0%보다 4.2배 높은 수준이다.

소득 감소를 경험한 비정규직 노동자 비율도 46.5%로 정규직의 17.3%보다 2.7배 크게 나타났다. 소득 수준별로 나눠보면 월 소득 500만원 이상 고소득 노동자는 10.5%만이 소득이 줄은 데 비해 월 150만원 미만의 저소득 노동자는 49.2%나 소득이 감소했다.

코로나19 백신 휴가를 쓰지 못할 확률도 비정규직에서 더 많이 나타났다. 비정규직 중 유급 백신휴가를 사용하지 못한 비율은 59.1%로 정규직 48.0% 대비 10%포인트 이상 높게 나타났다.

직장갑질119는 "정부의 백신 휴가 부여 방안이 권고 사항이어서 정규직과 비정규직의 차별을 야기했다"며 "백신 휴가 부여를 선택이 아닌 필수로 하고 비용을 정부에서 지원해야 한다"고 강조했다.

이번 조사는 여론조사 전문기관 엠브레인퍼블릭에 의뢰해 진행됐다. 신뢰수준은 95%, 표본오차는 ±3.1%p다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr