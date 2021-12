한국타이어 모델솔루션, CES서 머리에 쓰는 AR 장비 등 공개

[아시아경제 김혜원 기자] 한국앤컴퍼니그룹(전 한국타이어그룹) 계열사인 모델솔루션은 다음 달 5∼8일 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 IT·전자 전시회인 'CES 2022'에서 증강현실(AR) 관련 신제품을 선보인다고 26일 밝혔다.

모델솔루션은 AR 소프트웨어 전문 기업 지노텍과 협업해 양산 버전으로 개발 완료한 산업용 'AR HMD' 프로토타입(시제품)을 공개할 예정이다.

올해 초 열린 CES 2021에서도 공개된 AR HMD는 헤드셋 방식의 증강현실 디스플레이 기기로, 작업자가 머리에 착용한 디스플레이를 통해 설비 작동 가이드라인 등을 현장에서 전달받으며 작업할 수 있도록 고안된 장치다.

산업 현장 작업자의 시야와 착용감을 고려한 디자인으로 독일 'iF 디자인 어워드 2021'에서 수상하기도 했다.

모델솔루션은 모션 시뮬레이터 전문 기업인 가마㈜와 협업해 제작한 신개념 모션 플레이어 'XTA'도 세계 최초로 선보일 예정이다. XTA는 레이싱 게임, 영화, 비디오, 음악, 실시간 스트리밍 스포츠 등을 실감 나게 즐길 수 있도록 돕는 의자 형태의 디바이스다.

모델솔루션은 무선 충전 전동 킥보드 '하모니', 안경식 AR 기기 '칼립소', 호버보드 콘셉트의 전동 스케이트보드 'XETA' 등도 전시할 예정이다.

