[아시아경제 권재희 기자] 정교회 수장 바르톨로메오스 1세 콘스탄티노플(이스탄불) 총대주교 겸 세계총대주교가 코로나19 확진 판정을 받았다.

24일(현지시간) dpa통신에 따르면 총대주교청은 성명을 통해 "바르톨로메오스 1세가 현재 경증을 보이고 있으며, 그의 상태는 양호하다"고 밝혔다.

올해로 81세인 바르톨로메오스 1세는 코로나19 백신을 접종한 상태다.

한편 정교회는 카톨릭과 함께 기독교 초대 교회에서 비롯된 최고 종파로, 본래 카톨릭과 함께였으나 로마 제국이 동서로 분리되면서 정교회라는 이름으로 분리됐다.

