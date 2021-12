"전기료 인상 막힌 한국전력, 약화된 친환경 전환 동력"

한전, 올해 이어 내년 1분기도 전기료 인상 동결

주가 연초 이후 20% 하락, 내년 영업적자 6조 육박

“친환경 전환, 중장기적 소비자 부담 줄이기 위해 요금 인상 필요”

[아시아경제 이민지 기자] 정부가 내년 1분기 전기요금을 동결하면 한국전력의 영업손실이 더 커질 것이란 전망이 나온다. 이에 따라 회사의 친환경 투자 여력도 약화될 것으로 분석된다.

25일 한국전력의 주가를 보면 연초 이후 20% 하락한 2만1500원을 가리키고 있다. 최근 한 달간은 주가가 2.5% 하락했는데 연료비 증가에도 내년 1~3월 전기료를 동결함에 따라 적자 폭이 더 커질 수 있다는 우려가 반영된 것으로 분석된다.

최근 한국전력의 분기별 요금 조정 결과를 보면 변동연료비는 kWh당 29.1원으로 상한을 적용한 실제 연료비조정단가를 고려하면 kWh당 3원을 인상해야 하는 것으로 나타났다. 그러나 정부는 국민 생활 안정 등을 이유로 지난 9월 4분기 연료비 조정단가를 kWh당 3원 인상한 이후 적용을 유보했다. 결론적으로 기준연료비 도달을 위해서는 kWh당 29.1원의 인상이 필요하지만 이를 동결한 셈이다. 유재선 하나금융투자 연구원은 "과거 동결 사유였던 코로나19 장기화, 물가 상승 부담이 다시 등장했기 때문"이라며 "유연탄, 원유 등 주요 원자재 가격 추이를 고려하면 실적 연료비 상승은 내년 상반기와 그 이후까지 확인할 수 있을 전망"이라고 말했다.

지난 6월에는 3분기 연료비 조정단가 동결 당시 4분기 가이던스가 제공됐고 이후 인상이 단행됐다. 그러나 이번 동결에서는 향후 전망에 대한 특별한 언급이 없기 때문에 불확실성 해소를 기대하기는 쉽지 않을 전망이다. 이어 유 연구원은 “원자재 가격 상승으로 인한 요인 미반영분은 29.1원/kWh로 빠르게 누적됐다”며 “내년 총괄 원가 정산 시 기후환경 요금 재산정분까지 포함해 전기요임 인상 요인으로 작용할 것”이라고 분석했다

내년 초 기후환경 요금 조정과 총괄 원가와 기준연료비 조정이 예정돼 있으나 정치적 불확실성과 물가 부담을 고려할 때 당장 인상은 어려울 것으로 전망된다. 이에 따라 한국전력의 내년 영업이익 전망치를 상향 조정할 요인은 없을 것으로 판단된다.

전기요금 인상이 불발되면서 한국전력의 재무 건전성은 악화될 것으로 전망된다. 전기요금은 법률상 물가를 고려해 결정되는 공공요금으로 국민 복리를 위한 정부의 정책적 판단에 크게 개입되는 특성이 있다. 최근 물가 급등으로 연동제가 유명무실화됐던 2011년 이후와 비슷한 모습으로 전기요금은 가스요금처럼 손실을 미수금으로 대응하기는 어려울 것을 보인다. 증권가에 따르면 한국전력의 올해 영업손실은 4조7000억원이고 내년인 6조원에 육박할 것으로 분석된다.

결국 전기요금 동결로 인해 친환경 에너지 전환의 핵심인 한국전력의 투자 여력은 약화될 것으로 관측된다. 한국전력과 발전자회사는 2002년 신재생 발전 설비 투자를 1조2000억원으로 두 배 이상 증가시키는 등 15조9000억원의 막대한 투자를 계획하고 있지만 내년 대규모 적자를 고려하면 이행 여부가 불확실하다.

미국, 영국, 일본 등 해외도 도매 대비 소매 요금을 억누르는 경향이 있지만 소매 요금 역시 10% 이상 인상했고 중국도 10월부터 산업용 전력 요금 인상 폭을 확대하는 등 전력 시장을 자율화 하는 단계다. 문경원 메리츠증권 연구원은 “요금 인상을 억누르면 중장기적인 소비자 부담이 오히려 커질 뿐”이라며 “한국 역시 친환경 전환과 중장기적 소비자 부담을 줄이기 위해 최소한의 전력 요금 인상을 허용하는 정책이 필요하다”고 전했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr