서울시 온라인 학습사이트 '서울런' 4개월…경제적 부담 완화

8809명 가입해 목표치 88% 달성…종합만족도 85점

서울런 수기 공모전, 최우수상 5편 등 총 10편 선정

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 학습자원에 접근이 어려운 저소득층 초·중·고교생를 비롯해 학교 밖 청소년, 다문화가정 청소년 등을 대상으로 지난 8월 27일 운영을 시작한 온라인 학습사이트 ‘서울런’ 가입자가 8809명으로 목표치의 88%를 달성했다. 그간 서비스 종합 만족도는 85점이었고, 이용자 4명 중 1명은 경제적 부담 완화를 만족하는 이유로 꼽았다.

26일 서울시가 ‘서울런’ 이용자 1025명을 대상으로 온라인 설문조사를 실시한 결과 ‘서울런’에 대한 종합 만족도는 85점으로 나타났다. 서비스 지속이용의향은 88점이었다. ‘서울런’에 만족하는 이유로는 가장 많은 응답자(27%)가 서비스가 무료로 제공돼 경제적 부담이 완화된다는 점을 꼽았다. ‘서울런’ 이용자의 평균 진도율은 43.1%이며 1명이 평균 5.1강좌를 수강하고 있는 것으로 조사됐다.

세부 분야별로 들여다보면 ▲‘서울런’ 사이트(82점) ▲학습 사이트(85점) ▲멘토링(82점) ▲이벤트(85점) ▲학습지원센터(81점) 등 분야별 만족도가 모두 80점대 초중반을 기록했다. 특히 학습 사이트에 만족하는 이유로 많은 응답자(26%)가 강의가 다양하고 품질이 좋다는 점을 꼽았다.

서울시는 ‘서울런’ 이용자들의 학습 사례와 이용 후기를 공유하기 위해 '2021 서울런 수기 공모전'도 열었다. 이용자들의 후기가 181편 쏟아져 뜨거운 관심을 나타냈다. 그중 최우수상 5편, 우수상 5편 등 총 10편의 수기를 수상작으로 선정했다. ‘서울런’ 이용자 중 올해 대입에 성공한 학생도 나왔다. 가톨릭대와 원광대 간호학과에 수시전형으로 합격한 김은진(가명·18) 학생은 미적분 과목 성적 전교 139등에서 1등이라는 쾌거를 이뤘다. 이밖에 학업에 대한 간절함이 있었던 김희정(가명·20) 학생은 ‘서울런’이라는 좋은 기회를 만나 경희대와 이화여대에 수시합격했다. 현재 ‘서울런’은 2022학년도 대학수학능력시험에 응시한 회원을 대상으로 1대 1 정시컨설팅을 지원 중이다.

한편 ‘서울런’은 초·중·고 내신 강의뿐만 아니라 검정고시·자격증 강의까지 이용자들의 수요를 고려해 다양한 강의를 무료로 제공해왔다. 특히 선호도 높은 8개 교육업체의 온라인 강의를 제공해 학생들의 선택권을 보다 폭넓게 보장했다.

또한 온라인 학습만으로는 부족한 학습의 빈틈을 메우고 자기주도의 학습능력을 키울 수 있도록 1대 1 맞춤형 멘토링 서비스도 지원하고 있다. 학습지도, 진도 관리부터 진로·고민 상담까지 종합적인 학습서비스를 제공해 학업뿐 아니라 정서적 지지까지 청소년들의 미래설계를 위해 다양하게 지원하고 있다. 메타버스를 활용한 역사·입시 관련 특강(3회), AI코딩블록 등 에듀테크 기반의 교육콘텐츠도 제공해 ‘서울런’ 이용자들이 미래기술에 관심을 가질 수 있는 기회도 제공했다.

서울시는 앞으로 ‘서울런’을 통해 청소년들이 진로를 설계하고 청년들이 취업역량을 강화하는 등 보다 다양한 학습 콘텐츠를 제공하는 모든 서울시민을 위한 평생학습 플랫폼으로 만들어 시민 곁에 한발 더 다가가겠다는 목표다.

이대현 서울시 평생교육국장은 “만족도 조사와 수기 등에서 나온 다양한 의견을 수렴하고 부족한 부분은 보완해 교육혁신의 좋은 사례로 남을 수 있도록 고민하고 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.

