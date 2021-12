[아시아경제 정동훈 기자] 고시원에서 혼자 살던 50대 기초생활보장 수급자가 숨진 채 발견됐다.

24일 경찰에 따르면 서울 은평경찰서는 이날 정오께 은평구 대조동의 한 고시원에서 50대 후반 남성 김모씨가 의식을 잃은 채 침대에 누워 있다는 고시원 주인의 신고를 접수했다.

현장에서는 타살이나 극단적 선택을 한 정황이 발견되지 않았으며 경찰은 김씨가 전날께 숨진 것으로 추정했다. 기초생활수급자인 김씨는 평소 지병이 있고 알코올에 의존하는 경향을 보인 것으로 전해졌다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr