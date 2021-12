"돈 받고 백신 액 뺀 빈 주사기 찔렀다"…이탈리아서 백신접종 사기 기승

적발된 이들 중에는 간호사와 경찰관도

[아시아경제 윤슬기 기자] 이탈리아에서 돈을 받고 빈 주사기를 찌르는 간호사가 적발되는 등 코로나19 백신 접종을 피하기 위한 다양한 사기 수법이 횡행하고 있다.

22일(현지시간) 일간 라 레푸블리카 등 현지 언론에 따르면 시칠리아주 경찰은 일부 시민들에게 돈을 받고 허위로 백신을 놔준 혐의로 현직 간호사를 체포했다.

팔레르모의 한 백신접종 센터에서 일하는 이 간호사는 백신 액을 뺀 빈 주사기 바늘을 팔에 찌르는 수법으로 이들의 백신 접종 기피를 도왔다. 확인된 허위 백신 접종만 10차례 이상이며, 이 간호사는 회당 최대 400유로(약 54만원)를 받아 챙긴 것으로 알려졌다.

현지 언론에 따르면 적발된 이들 중에는 또 다른 간호사와 경찰관도 있었다. 이탈리아에서 간호사와 경찰관은 백신 접종이 의무화된 직종이다.

이 같은 범행은 경찰이 백신접종 센터 내에 몰래 설치한 카메라 고스란히 담겼다. 경찰은 간호사의 비위 제보를 받고 증거 확보를 위해 카메라를 설치한 것으로 전해졌다.

이탈리아에서는 '백신 패스'(그린 패스·면역증명서)가 없으면 실내 음식점 및 문화·체육시설 이용 등이 제한된다. 지난 8월 도입된 이 방역정책으로 이탈리아는 백신 접종 완료율을 전체 인구(약 5930만명) 대비 80%까지 끌어올릴 수 있었다는 평가를 받는다.

하지만 백신을 맞지 않고 증명서를 확보하기 위한 사기 수법도 속속 등장하고 있어 사법당국이 단속을 강화하고 있다.

이달 초에는 50대 남성이 팔에 실리콘 인공 보철을 착용하고 백신 접종을 시도하다 적발됐고, 의사가 돈을 받고 허위 접종 증명서를 발급한 혐의로 체포되기도 했다. 지난달에는 로마 인근에 사는 17세 소년이 러시아 해커와 공모해 가짜 백신 패스를 인터넷상에서 판매해 약 2만 유로(약 2천726만 원)의 부당 수익을 챙긴 혐의로 입건됐다.

