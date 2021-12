현대백화점, 연말연시 선물세트 할인 판매…최대 30% ↓

[아시아경제 김유리 기자] 현대백화점이 연말을 맞아 인기 선물세트 할인 행사를 연다.

현대백화점은 오는 27일부터 31일까지 5일간 압구정본점 등 전국 16개 점포 식품관에서 '연말 선물 상품 할인전'을 진행한다고 26일 밝혔다.

이번 행사에서는 한우·과일·와인 등 인기 선물 상품 80여종을 최대 30% 할인 판매한다. 대표 상품은 '한우 등심·부채 로스 세트', '한우 로스 미니 세트' 등 한우 선물세트를 비롯해 '샤인머스켓 망고 세트', 호주 유명 와이너리 펜폴즈의 '쿠능가 힐 쉬라즈·까베르네 소비뇽 세트' 등이 있다.

식품관에서 5만원 이상 구매하는 고객에게는 점포별 반경 5㎞ 이내 지역에 한해 무료로 배송 서비스를 제공한다. 오후 5시 이전에 구매하면 당일 저녁에 배송되며 이후 접수 건은 익일 배송된다.

현대백화점 관계자는 "사회적 거리두기 장기화로 연말에 회식이나 모임보다는 선물로 마음을 전하는 트렌드가 확산되고 있어 이번 행사를 기획하게 됐다"며 "앞으로도 고객 요구를 반영한 다양한 행사를 진행할 계획"이라고 말했다.

한편 현대백화점은 다음달 13일까지 압구정본점 등 전국 16개 점포 식품관과 공식 온라인몰 더현대닷컴에서 '2022 설 선물세트 예약판매'를 진행한다.

