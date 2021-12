◇ 국장급 전보

▶ 농업정책국장 정현출 ▶ 식품산업정책실 식품산업정책관 전한영 ▶ 식품산업정책실 유통소비정책관 김종구

◇ 국장급 파견

▶ 농림축산식품부(국외훈련) 정혜련

