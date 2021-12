수와진의 사랑더하기, 곡성군에 산타클로스 선물 기탁

2010년부터 곡성군과 인연을 맺어 매년 기부

[곡성=아시아경제 호남취재본부 차종선 기자] 사단법인 수와진의사랑더하기(이사장 안상수)는 지난 12월 23일 불우이웃에게 전해달라며 고급겨울이불, 생활용품세트, 방역용품세트, 수제초코파이세트 등으로 구성된 선물 100세트를 곡성군에 기탁했다.

수와진의사랑더하기는 2010년부터 곡성군과 인연을 맺어 매년 곡성세계장미축제에 참여하여 자선공연으로 모금된 성금으로 연말에 곡성군 어려운 이웃을 위한 산타선물을 기탁하고 있다.

군 관계자는 “크리스마스를 앞두고 산타클로스 선물꾸러미를 우리 지역의 전달해주신 것에 대해 감사드리며, 추운 겨울을 맞아 힘들게 지내고 있는 이웃들에게 후원해 주신 물품이 잘 전달되도록 하겠다.”고 말했다.

기탁받은 선물세트는 행복나눔봉사단(회장 김선중)에서 어려운 이웃 100세대를 각각 방문하여 선물을 전달할 예정이다.

