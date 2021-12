尹 직접 요리한다…'석열이형네 밥집' 27일 공개

[아시아경제 금보령 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 직접 요리하는 모습을 보여주는 '석열이형네 밥집'이 오는 27일 공개된다.

24일 국민의힘에 따르면 윤 후보는 오는 27일 오후 6시 유튜브 채널에 '석열이형네 밥집'을 선보인다. 윤 후보가 시민들을 초대해 직접 요리한 음식을 내놓으며 얘기를 나누는 프로그램이다.

첫 화에서는 워킹맘과 커리어우먼으로 살고 있는 시민 2명이 출연한다. 이들은 윤 후보와 함께 일·가정 양립의 어려움, 사회에서 여성으로서 겪는 고충 등을 나눴다.

'석열이형네 밥집'은 총 12부작으로 제작됐다. 매회 10분 분량으로 전달될 예정이다. 예고편은 이날 오후 1시 공개됐다.

국민의힘 관계자는 "윤 후보는 그동안 국민들과 함께하는 다양한 행보에서 보고 들은 내용을 토대로 세대와 지역 그리고 이념을 넘어 윤석열표 공감과 소통을 따뜻하게 이어갈 것"이라고 설명했다.

